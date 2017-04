Pista di pattinaggio al PalaExbo: in un anno 26% di accessi in più

«Saronno Servizi SSD comunica che i risultati ottenuti nella prima stagione della pista di pattinaggio presso l’ex Bocciodromo, confermano che i numerosi utenti hanno apprezzato sia la nuova location che la proposta organizzativa “del ghiaccio” formulato dalla società». È la dichiarazione della Saronno Servizi SSD che gestisce la struttura che per la prima volta è stata montata al PalaExbo, l’ex bocciodromo, e di cui la stagione si è appena conclusa con ottimi risultati.

«Gli utenti hanno gradito i comfort dell’impianto sportivo, dotato di maggior spazio ed accessibilità, oltre ad un’area ristorazione e bar ad esclusivo servizio della struttura» spiegano dalla società. Gli accessi a ingressi liberi tra il Dicembre 2016 e marzo 2017 sono stati 8.320 (+26% rispetto al 2015).

«Come auspicato, la struttura ha superato le 10.000 presenze per l’intera stagione 2016/17, migliorando ulteriormente la percentuale del 23% dei primi due mesi di apertura – proseguono dalla Saronno Servizi SSD -. Infatti, oltre ai pattinatori “giornalieri”, la struttura è utilizzata: dai frequentatori dei corsi gestiti direttamente dalla S.S.D. per un totale di 245 iscritti suddivisi tra bambini, adulti, e relativi livelli di capacità; Dalle scuole di Saronno (Istituto Zappa e Liceo Legnani, Ial Lombardia, Arcivescovile) per circa 2.100 alunni; Da privati: per le feste di compleanno (80) e per le lezioni private (220) Da un Asilo Nido (con bambini di 4 anni); Dai ragazzi disabili dello Ial Lombardia (circa 10); Dal centro di aggregazione TAM TAM (bambini delle elementari e medie); L’impianto ha quindi superato l’esame del pubblico, in attesa delle altre attività che verranno proposte presso l’impianto di Via Piave».

A partire dal 9 maggio sarà infatti possibile iscriversi alla “1° Edizione del Campus sportivo estivo presso PALAEXBO”: un modo divertente di trascorrere la pausa estiva all’insegna dell’attività sportive e dello svago.

Tra le altre proposte, la struttura ospiterà inoltre il 14 maggio una gara regionale di scacchi per ragazzi under 16, per la quale sono previsti circa 150 partecipanti da tutta la Lombardia.