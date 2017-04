Pistola e coltello per una lite in macelleria, due denunce

incidenti varie

Lite in macelleria, “sbucano” un coltello e una pistola a salve. I carabinieri della stazione di Samarate hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e minaccia un 40enne, disoccupato, e pregiudicato e un 55enne operaio e pregiudicato, entrambi residenti in paese.

I due sarebbero coinvolti in una lite piuttosto animata all’interno di una macelleria con il titolare, un 50enne. L’intervento dei militari ha riportato la calma ma i due venivano trovati in possesso, rispettivamente, di un un coltello da cucina occultato all’interno dello zaino e di una pistola a salve marca Bruni, modello 85 calibro 8 mm, con relativo caricatore contenente 5 colpi a salve. L’arma era occultata dietro un cespuglio nel giardino condominiale dell’abitazione del 55enne, poco lontano dal luogo della lite.

L’arma bianca e la pistola a salve, che per quanto appreso, sarebbero state utilizzate per minacciare il macellaio al culmine della lite, sono state sequestrate.