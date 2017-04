Pitch&Putt, vince l’olandese Rolf Kwant

foto varie di eventi vari

Si è conclusa oggi al golf club Le Robinie la prima edizione del World Strokeplay Championship di Pitch&Putt organizzato dalla International Pitch&Putt Association. Grazie ad un ultimo giro da antologia (sette colpi sotto il par, il miglior giro da 18 buche di tutto il torneo), l’olandese Rolf Kwant ha trionfato e si è aggiudicato il primo titolo iridato IPPA.

Kwant ha totalizzato 202 colpi (14 sotto il par), staccando di ben sette colpi lo spagnolo Luis Montero (209), che aveva concluso in prima posizione la giornata di sabato. Al terzo e quarto posto altri due giocatori iberici, entrambi a 210, Martin Augustin e Thomas Artigas (classificatosi primo tra gli junior), quinto a 211 l’olandese Marcel Ahuis, autore di una grande rimonta con un ultimo giro sei colpi sotto il par. Primo degli italiani, con un’ottima prestazione (212), il giovane astigiano Leonardo Panza, appaiato al portoghese Hugo Espirito Santo. Prima tra le donne la cubana Annia Blanco Flores, primo tra i supersenior l’italiano Fernando Proietti.

Alla cerimonia di premiazione e di chiusura erano presenti l’assessore allo sport e giovani di Regione Lombardia Antonio Rossi, l’assessore alla cultura del Comune di Busto Arsizio Paola Magugliani, il vicesindaco di Solbiate Olona Pierangelo Macchi e il campione olimpico di scherma a Londra 2012 Valerio Aspromonte (insieme alla sua compagna, la schermitrice bustocca Carolina Erba). «Abbiamo raggiunto il massimo di giocatori e di nazioni presenti, per la nostra federazione è l’inizio di una nuova era» le parole del presidente della International Pitch&Putt Association, il bustocco Carlo Farioli, che ha dato appuntamento a tutti per la prima edizione dei campionati del mondo a squadre, che si terranno nel 2018 sempre al golf club Le Robinie, mentre sono invece aperte le candidature per l’edizione 2019 del World Strokeplay Championship IPPA.