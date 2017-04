Plebani presenta la squadra: “Con i nostri giovani è già il futuro”

Presentata lunedì sera in Villa Truffini la squadra del candidato alla carica di Sindaco delle due liste civiche indipendenti “Innovazione Civica” e “Energia e Futuro” per le prossime elezioni amministrative del Comune di Tradate.

«In una sala gremita di persone attente ed incuriosite dalle innovative modalità di presentazione, Andrea Aliverti giornalista della Provincia ha aperto la serata in qualità di moderatore – spiega il candidato sindaco -. Presentarsi, fare conoscere la squadra, le persone e i progetti. Spiegare il motivo della scelta civica indipendente, perché due liste, perché la candidatura, questi gli obiettivi della serata».

«L’architetto Elena Franco, esperta internazionale di riqualificazione urbana, ha illustrato in 10 punti come e perché la rivitalizzazione urbana è fondamentale per la crescita del territorio con programmi sviluppati intorno ad azioni convincenti, ponderate e fattibili – prosegue Plebani -. Ma non solo, i ragazzi del movimento giovani “Energia e Futuro” hanno illustrato le proposte in risposta alle problematiche emerse nel sondaggio effettuato venerdì 7 aprile durante l’incontro organizzato in piazza Riccardo Paletti e l’intervento di Federico e di Elisa, entrambi diciottenni, è stato apprezzato da tutto il pubblico presente e valorizzato da uno spontaneo e caloroso applauso finale».

Il tempo a disposizione della serata non ha consentito di entrare nei dettagli del programma. Alfio Plebani organizzerà un altro incontro pubblico dedicato ai progetti della squadra per il futuro di Tradate.