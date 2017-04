Poeti e scrittori protagonisti nella Settimana della Lettura

foto generiche di libri, biblioteche, librerie

Si è aperta il 3 aprile – e proseguirà fino all’8 aprile 2017 – “La settimana della lettura – le parole sono luce”, giunta alla quinta edizione. Il momento inaugurale si è tenuto al Teatro Condominio di Gallarate, alla presenza dell’assessore alla cultura Isabella Peroni (il Comune ha concesso il patrocinio).

Accanto agli scrittori e ai poeti fidelizzati presenti sul territorio e non, partecipano e sostengono la realtà culturale, ormai consolidata, ben venticinque new entry tra poeti e scrittori. Ad inaugurare la V edizione è la nota scrittrice gallaratese Marta Morazzoni.

All’interno della manifestazione martedì al Teatro del Popolo giornata dedicata alle rappresentazioni teatrali da parte degli studenti degli Istituti.

Per rendere sempre più coinvolgente e innovativa la manifestazione quest’anno oltre all’installazione di versi distesi, poesie, racconti, teatro al concorso si è aggiunta la sezione fotografia.

Anche quest’anno vede la partecipazione degli Istituti scolastici gallaratesi: I.S.G. Falcone Dirigente Marina Bianchi- capofila di rete, I.S.I.S. A. Ponti- dirigente Anna Scaltritti, I.C. Cardano-Padre Lega dirigente Vito Ilacqua, I.C. Dante dirigente, Daniele Chiffi, I.C. De Amicis dirigente Barbara Pellegatta, I.C. Ponti dirigente Stefania Leo, ITELL Gadda-Rosselli dirigente Anselmo Pietro Bosello, Licei L. da Vinci- Pascoli dirigente Nicoletta Danese, Scuola Media Sacro Cuore dirigente Gloria Coscia.

Referenti docenti: Annitta Di Mineo responsabile di progetto con lo staff Alba Argentero, Davide Niglia, Rosaria Materia, Maurizio Stumpo, Giovanna De Luca, Mirella Bielli, Ileana Ridolfo, Nadia Bottini, Mariarosa Forti, Luca Segalla, Arianna Cazzaniga

I veri protagonisti sono gli studenti delle scuole di Gallarate dall’infanzia alla primaria, dalle medie alle superiori che incontreranno gli autori.

Due serate sono aperte al pubblico, giovedì 6 alle ore 19:00 all’ ISIS Ponti Piazza Giovine Italia con la scrittrice Adele Desideri e la poetessa Arianna Sonia Scollo; venerdì 7 alle ore 18.30 AA.VV. “Le donne che fecero l’impresa” presso I.S.G.Falcone, a seguire cena al Ristorante “Saperi e Sapori”, per prenotazioni 0331774605

La rassegna si concluderà nella Sala Martignoni sabato 8 , alle ore 14.30, con la premiazione del concorso infanzia e primaria, ore 15.30 premiazione secondaria di primo e secondo grado.