Portavoce del centro islamico saronnese all\'incontro interreligioso della Cei

Latif Chridi, portavoce del centro culturale islamico saronnese, ha partacipato, su invito dell’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Cei, ad un momento di confronto su diversi aspetti nodali in cui vivere la solidarietà nei contesti locali.

Nel corso della due giorni sono state affrontate le diverse tematiche come la povertà, il carcere, i malati, i rapporti tra generazioni e il contesto cittadino. «Ognuno di questi ambiti – spiega Latif Chridi – pur segnato da forti complessità è stato, nel corso del confronto un’occasione di incontro, di dialogo e di presa di coscienza di una responsabilità condivisa per il bene della città comune». Oltre alla delegazione saronnese erano presenti diverse realtà nazionali e locali come Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso e il “Gruppo islam”, Shahrzad Housmand Zadeh, teologa musulmana iraniana, Partecipazione e spiritualità musulmana, Confederazione islamica italiana e Associazione islamica italiana degli imam delle guide religiose.

«Partendo dai comuni valori di solidarietà e giustizia e dalle tante iniziative che, in vari luoghi d’Italia, vedono già operare insieme cristiani e musulmani – spiegano in una nota congiunta i partecipanti – l’incontro ha voluto riaffermare le ragioni fondamentali per affrontare insieme, attraverso pratiche concrete, le varie forme di disagio, accompagnando le persone e maturando insieme relazioni efficaci di amicizia e impegno per il bene comune». E concludono il loro bilancio annunciando l’intenzione di organizzare nuovi appuntamenti.