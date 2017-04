Pranzo dei bisognosi: solidarietà e condivisione all\'oratorio

“Ci hanno emozionato e commosso, siamo noi ad esserci arricchiti con quest’esperienza”. Con queste parole i ragazzi dell’oratorio di via Legnani tracciano il bilancio del pranzo dei bisognosi organizzato domenica alla Casa di Marta.

“La prima edizione è stata durante l’avvento – spiegano gli organizzatori – ed ora in Quaresima abbiamo pensato di ripetere questo gesto di solidarietà ossia di condividere e metterci al servizio di chi vive un momento difficile”. Tra le novità anche la location: l’iniziativa ha lasciato l’oratorio di via Legnani per essere ospitata nella nuova palazzina di via Piave dedicata ad associazioni e servizi che si occupano di solidarietà.

Una ventina di ragazzi ha “lavorato” sabato pomeriggio e domenica mattina per preparare torte salate e salatini, lasagne, pasta pasticciata, pollo, nasello,polpettone con verdure e patate. A chiudere il pranzo tante colombe e dolci pasquali.

A lasciare senza parole gli organizzatori il discorso di ringraziamento di un giovane papà di religione musulmana. “Grazie – ha detto dopo una breve preghiera – per esservi dedicati a cucinare e preparare questo cibo per noi. Siete un esempio da seguire per i nostri figli. Noi speriamo che da grandi i nostri bambini diventino attenti al prossimo come voi”.