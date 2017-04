Premiato il Sacro Monte di Andrea Plebani: “Una sorpresa e un onore”

Foto varie

“Non me l’aspettavo davvero, l’ho mandata quasi per scherzo e quando mi hanno mandato la mail per dirmi che la mia foto era stata selezionata è stata proprio una bella sorpresa. Ancora di più quando mi hanno detto che era tra le tre che hanno vinto il concorso della Regione”.

Andrea Plebani, 42 anni, impiegato, è un nostro affezionato lettore e noi siamo tanto affezionati alle sue belle foto, che spesso ci hanno colpito e sono diventate Foto del Giorno, e hanno comunque sempre un posto di riguardo nelle Foto dei lettori.

Sapere che ha vinto il secondo premio del concorso fotografico “Metti in mostra la Lombardia”, promosso da Fnm e Regione per valorizzare i dieci siti Unesco lombardi, e che il suo stupendo scatto del Sacro Monte di Varese era stato selezionato tra quasi 30mila foto, ci ha fatto dunque doppiamente piacere.

Andrea, che abita a Caronno Varesino con la moglie Concetta e il figlio Tommaso, oltre ad essere un appassionato di fotografia, nel tempo libero trova anche il tempo di scrivere. Ha pubblicato un libro di fiabe e “La prima alba”, tenerissimo diario dei nove mesi di attesa del suo primo bimbo, vissuti dalla parte del papà.

Da poco ha pubblicato da poco il suo quarto lavoro, un libro fotografico dove compare proprio l’immagine premiata ieri a Palazzo Lombardia.

La mostra delle immagini più belle tra le tante che hanno partecipato al concorso sarà visitabile fino al 24 aprile a Palazzo Lombardia nell’atrio del Nucleo N3, dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Un’apertura straordinaria è programmata per domenica 23 aprile.

Poi la mostra avrà un futuro itinerante, e arriverà anche in provincia di Varese.