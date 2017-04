Premio al fair play sportivo a Davide Perilli

Università Cattaneo - Liuc

Davide Perilli (quasi 22enne studente bresciano neo laureato della Liuc), ha ricevuto il Premio di Merito del Panathlon Club La Malpensa “quale miglior rappresentante dei principi panathletici di fair play sportivo e impegno scolastico”.

Riconoscimento che il club della presidentessa Cinzia Ghisellini ha voluto istituire con la collaborazione dell’università castellanzese per sottolineare “valore e sacrificio di chi riesce a condurre in parallelo studio e attività sportiva”. Già perché Davide, oltre che fresco prodotto accademico della LIUC (Economia aziendale con indirizzo management dello sport e degli eventi sportivi, punteggio scolastico 707,30), è anche atleta di spessore: portiere dell’Ardor Busto del presidente Alessandro Meraviglia e della Nazionale Italiana Sordi e possibile prossima partecipante ai Giochi Olimpici Silenziosi in programma a luglio in Turchia.

Un testimonial ideale per una celebrazione rivissuta da Maddalena Castiglioni Rusconi, panathleta, madrina dell’evento e protagonista (12 anni fa) di un riconoscimento analogo.

A completare la conviviale di aprile (officiata dal sindaco di Castellanza Mirella Cerini e dalle responsabili universitarie dott.ssa Nicolai e dott.ssa Belli), un seminario che ha visto la partecipazione del giornalista Filippo Grassia, dell’ex campione di basket ed attuale Responsabile delle attività extra didattiche della LIUC Dino Boselli e di Marco Albanesi, figlio d’arte cestistica, alumni dell’ateneo e coach del Valsesia Basket. Tre autorevoli punti di vista per provare a rispondere all’interrogativo motore dell’evento: esiste una cultura sportiva? Domanda tutt’altro che banale che ha nel premiato della serata una risposta perentoria. Bravo Davide!