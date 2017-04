Premio Arte Carlo Farioli: la mostra

pittori, quadri, dipinti, sculture

La prima edizione del Premio Arte Carlo Farioli è già un successo. Al bando promosso dall’associazione Culturale Spazio Arte Carlo Farioli hanno risposto 140 partecipanti da tutta Italia che saranno presentati al pubblico nella mostra a Palazzo Mariani Cicogna dal 6 al 14 maggio.

In occasione del cinquecentesimo anniversario della posa della prima pietra del Santuario Santa Maria di Piazza è stato proposto il titolo “… Ecco tua Madre…”. Ai partecipanti è stato chiesto di realizzare un’opera che rappresentasse una personale interpretazione del tema, non solo con riferimento alla figura Mariana, ma in generale alla naturalità della Creazione: Madre quindi intesa come Vita, oltre i confini della religione e della Fede. Al concorso, aperto a tutti gli artisti residenti in Italia senza limiti di età e agli studenti degli istituti d’arte, sono state ammesse differenti tecniche: pittura, scultura e installazione, fotografia e video arte. 140 le iscrizioni pervenute da tutto il Paese: da Pordenone a Catania passando da Roma, Firenze, Torino e Genova. Una grande soddisfazione per gli organizzatori che hanno creduto in questo progetto culturale, così come tutti i sostenitori pubblici e privati.

Lo scorso 2 aprile la commissione giudicatrice composta da Daniele Cassinelli (direttore Musei Civici di Varese), Valeria Ferrè (conservatore Civiche Raccolte Palazzo Marliani Cicogna), Francesco Marelli (docente Liceo Artistico P. Candiani di Busto Arsizio), l’Assessore alla Cultura del Comune di Busto Arsizio, Paola Magugliani, Elisabetta Farioli e Manuela Ciriacono (rispettivamente presidente e direttore artistico Associazione Spazio Arte C.Farioli) si è riunita per la selezione dei finalisti: 38 artisti che esporranno le proprie opere nella prestigiosa sede di Palazzo Marliani Cicogna dal 6 al 14 maggio (inaugurazione 6 maggio ore 18.00), nell’ambito della mostra collettiva “Ecco tua Madre”.

Un’ulteriore selezione sarà decretata dal pubblico nel corso dell’esposizione, anche attraverso i canali social. Le opere scelte saranno esposte presso la sede dell’Associazione Spazio Arte Carlo Farioli dal 21 maggio al 24 giugno, giorno delle premiazioni.

Previsti: 1° premio – Acquisizione dell’opera all’interno delle Raccolte Civiche e mostra personale presso Spazio Arte C. Farioli; 2° e 3° premio Targa di riconoscimento, oltre a diverse menzioni di merito.

In concomitanza con l’esposizione collettiva di Palazzo Marliani Cicogna, verrà allestita nella sede di Spazio Arte (via S. Pellico 15) la mostra “Di terra in terra” con opere di Carlo Farioli. Un viaggio tra i luoghi da lui visitati e interpretati.