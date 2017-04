Presentato in villa Truffini il bando “Turismo e attrattività”

Tradate: i luoghi (inserita in galleria)

Mercoledì 26 aprile, alle ore 20.30 presso Villa Truffini a Tradate è stato presentato il Bando di Regione Lombardia “Turismo ed Attrattività” che prevede l’erogazione di un significativo contributo a fondo perso per le spese di riqualificazione di strutture ricettive alberghiere, extra-alberghiere e di pubblici esercizi.

«Il bando è un’opportunità importante per le strutture del territorio le quali potranno, in questo modo, essere sostenute nel rinnovare il proprio esercizio. Le spese ammissibili, infatti, riguardano l’acquisto di arredi, impianti, macchinari, attrezzature, hardware e software, opere edili-murarie ed impiantistiche, costi di progettazione e direzione lavori – spiega l’assessore al Commercio, Sergio Beghi -. Proprio per il valore che l’agevolazione può rivestire per le attività locali, l’Amministrazione comunale tradatese, in collaborazione con Confcommercio Ascom Varese, ha deciso di organizzare la serata di approfondimento al fini di spiegare i contenuti del Bando in oggetto e le sue modalità di presentazione».

Il Bando è aperto sia ai proprietari delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e dei pubblici esercizi, sia a coloro che le gestiscono nel caso in cui siano questi ultimi a sostenere i costi del progetto oggetto della domanda di agevolazione.

In particolare, possono richiedere il contributo le PMI che svolgono un’attività classificata con i codici ATECO 2007 di cui alla divisione 55 (ALLOGGIO e tutti i sottodigit ad esclusione delle attività di alloggio connesse alle aziende agricole) e 56 (ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE e tutti i sottodigit ad esclusione del 56.2 e dei suoi sottodigit) e i soggetti titolari di attività di bed and breakfast.

«L’intensità d’aiuto è pari al 40% della spesa complessiva ammissibile fino ad un massimo di 40.000,00 euro per i soggetti in forma imprenditoriale e 15.000,00 per i soggetti non in forma imprenditoriale (bed and breakfast che svolgono regolarmente attività economica). L’investimento minimo totale ammissibile non deve essere inferiore a 20.000,00 euro (ventimila/00) – spiega Beghi -. Infine, i progetti candidati dovranno afferire ai temi del posizionamento strategico turistico di Regione Lombardia: enogastronomia & food experience, fashion e design, business congressi & incentive, natura & green, sport & turismo attivo. La richiesta di contributo dovrà essere presentata a partire dalla data di apertura del bando (inizio maggio 2017) fino all’esaurimento delle risorse a disposizione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali al numero».