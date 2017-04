Presentazione del progetto ATTRACT

Foto varie

Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, ha approvato con delibera di Giunta Regionale n. 5889 del 28/11/2016 le linee attuative per la realizzazione dell’intervento “ATTRACT – ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ”, finalizzato a mettere a disposizione delle imprese che intendono investire in Lombardia un contesto chiaro (aree, tempi di investimento, incentivi, eccellenze, opportunità), grazie anche all’aggregazione di stakeholder territoriali che si impegnino a sostenere la finalizzazione degli investimenti.

Con la Manifestazione di interesse ATTRACT, Regione Lombardia selezionerà 70 Comuni per giungere alla sottoscrizione di specifici accordi volti a favorire l’attrattività degli investimenti, in termini di semplificazione, incentivazione economica e fiscale, promozione delle opportunità localizzative.

In questa prospettiva, Regione Lombardia intende promuovere il proprio territorio come destinazione attrattiva e conveniente per gli investitori lombardi, italiani ed esteri. La dotazione finanziaria è di 7 milioni di Euro. Le domande sono candidabili dal 18 aprile al 5 giugno 2017.

PROGRAMMA

14.00 Registrazioni

14.30 Saluti di benvenuto

intervento di rappresentante CCIAA

14.40 Progetto AttrACT finalità, percorso, risultati attesi e presentazione della manifestazione di interesse per i Comuni intervento di funzionari di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia

15.10 Video tutorial di presentazione dello sportello telematico

15.20 Sessione Q&A

15.40 Conclusioni