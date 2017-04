Presidio davanti contro l’ospedale unico

immagini dell'ospedale di Busto Arsizio

Il Comitato Diritto alla Salute del Varesotto (https://www.facebook.com/Comitato-per-il-diritto-alla-Salute-del-varesotto) aderisce alla giornata internazionale per il diritto alla salute del 7 aprile e invita a partecipare al presidio che si terrà a Milano davanti alla Regione Lombardia dalle ore 11 alle ore 14 e al presidio che si terrà sabato 8 aprile 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 davanti l’ingresso dell’ Ospedale di Busto Arsizio Via A. da Brescia.

La forma di protesta è finalizzata al mantenimento degli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate e contro la costruzione di un ospedale unico Busto Arsizio/Gallarate, contro la riduzione dei servizi territoriali, contro il tentativo di de-mansionare i piccoli ospedali come Angera, Cittiglio, Tradate.

«In provincia di Varese – scrivono gli organizzatori – è in corso un attacco al diritto alla salute mediante la riduzione dei servizi territoriali, il de-mansionamento dei piccoli ospedali, per avviarli verso la chiusura e da ultimo l’annunciato smantellamento degli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate e la costruzione di un ospedale unico tra le due città. Ipotesi mai illustrata alle popolazioni interessate né tantomeno motivata e discussa. Il nuovo ospedale sarà realizzato col sistema del project financing: il privato costruirà a rischio zero e il pubblico, che dovrà pagare l’affitto, per trovare risorse cercherà di massimizzare i profitti incrementando le prestazioni più costose senza curarsi della loro efficacia e appropriatezza. Si prevede inoltre una drastica riduzione dei posti letto e l’aumento dei tempi di attesa come è accaduto dopo i recenti accorpamenti dei di reparti di Urologia, Otorino e Neurologia. Nel contempo il Piano Organizzativo Aziendale Strategico preannuncia altri tagli e accorpamenti e l’accentramento nei presidi ospedalieri di funzioni attualmente distribuite sul territorio. La salute è un inalienabile diritto costituzionale: solo una sanità pubblica orientata alla prevenzione, cura e riabilitazione può garantire la salute individuale e collettiva».