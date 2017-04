Primarie, confronto Pd tra Marantelli e Bussolati

Conferenza stampa

Un dibattito a pochi giorni dal voto. Un’occasione per conoscere programmi, proposte e idea di partito. In vista delle primarie aperte di domenica 30, la Commissione congressuale provinciale del Pd ha organizzato un incontro pubblico che si terrà giovedì 27, alle ore 21, presso l’Istituto De Filippi di Varese (via Luigi Brambilla, 15).

A sostenere le mozioni di Andrea Orlando e Matteo Renzi saranno, rispettivamente, il deputato varesino Daniele Marantelli e il segretario di Milano Metropolitana, Pietro Bussolati. La mozione di Michele Emiliano non sarà rappresentata poiché, come deliberato dalla Commissione congressuale regionale del Partito democratico, le relative liste non sono state ammesse nei tre collegi del Varesotto per insufficienza di sottoscrittori. Il confronto sarà moderato dal giornalista Paolo Candeloro.

«Il Partito Democratico – dichiara il segretario provinciale Samuele Astuti – si prepara a un momento di grande apertura e confronto, rappresentato dalle primarie aperte del 30 aprile, e la nostra comunità vuole arrivare all’appuntamento con grande consapevolezza e con un dibattito fra le varie tesi in campo. Nel Varesotto la campagna elettorale è stata caratterizzata da toni sempre propositivi, con la componente di sostegno del proprio candidato di riferimento che ha prevalso sulla critica dell’altro. Il confronto di giovedì si inquadra proprio in questo contesto: sono certo che Daniele Marantelli, colonna del partito in provincia di Varese, e Pietro Bussolati, segretario di quel Pd milanese protagonista decisivo della vittoria alle ultime elezioni amministrative, daranno vita a un confronto molto vivace e interessante per tutti».