Primarie nel Pd, ecco dove si vota nel Luinese

partito democratico bandiera

Domenica 30 aprile si svolgeranno in tutta Italia le primarie per l’elezione del Segretario nazionale del Partito Democratico.

Anche il Luinese avrà i suoi seggi per consentire ai militanti, simpatizzanti e sostenitori del Partito Democratico di partecipare a questo importante evento.

Alcune indicazioni per il voto.

DOVE SI VOTA – I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 30 aprile e sono i seguenti:

- a Luino presso la sede PD in via Manzoni, 31, per gli elettori dei comuni di Luino, Dumenza, Agra e Curiglia con Monteviasco;

– a Maccagno nella saletta a fianco della sede Pro Loco in via Garibaldi per gli elettori dei comuni di Maccagno con Pino e Veddasca e Tronzano L.M. ;

– a Germignaga presso la Biblioteca Comunale in vicolo del Torchio, 2 per gli elettori dei comuni di Germignaga, Brezzo di Bedero, Portovaltravaglia e Castelveccana;

CHI VOTA – Potranno votare i cittadini maggiorenni residenti nei suddetti comuni provvisti di documento di riconoscimento o tessera elettorale, i cittadini dai 16 anni ai 18 non compiuti previa registrazione on line entro le ore 12 di sabato 29 aprile sul sito www.primariepd2017.it, i cittadini stranieri residenti ed i cittadini temporaneamente fuori sede (per es. vacanze, lavoro o altro) sempre registrandosi sul sito già citato.

Per la partecipazione alle spese elettorali verrà chiesto un contributo di due euro.

I CANDIDATI - Le primarie del Partito Democratico arrivano dopo le Convenzioni di Sezione svoltesi su base nazionale nelle scorse settimane e che hanno sancito la partecipazione di tre Candidati: Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano.

“Oggetto del confronto sono le mozioni congressuali e le visioni di cui esse sono portatrici – ha così sottolineato il neo segretario del circolo PD di Luino Enrico Bianchi – sia sul piano delle proposte politiche sia sui temi legati all’organizzazione del partito, ma soprattutto sarà anche l’occasione per conoscere, includere e coinvolgere tutte quelle persone che per sensibilità sono vicine al Partito Democratico . Perché la giornata che ci aspetta il 30 di questo mese riguarda non solo il futuro del Pd, ma anche il futuro del nostro Paese”.

Ad ogni modo si potranno trovare tutte le informazioni sulle primarie nel sito www.primariepd2017.it . Scrutatori e presidenti di seggio – che presteranno servizio gratuitamente e volontariamente – potranno rispondere ad ogni quesito che verrà loro richiesto sulle modalità di voto.