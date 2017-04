Primarie PD, domenica si vota per il leader. A Varese scelta fra Orlando e Renzi

partito democratico bandiera

Domenica 30 aprile si vota per le primarie del Partito Democratico. Gli elettori sono chiamati a scegliere il segretario nazionale fra: Andrea Orlando, Michele Emiliano e Matteo Renzi.

Attenzione però, perchè in provincia di Varese (come quasi in tutta la Lombardia), non si potrà votare Emiliano perchè in numerosi collegi non sono state presentate abbastanza firme.

Si vota dalle 8 alle 20, con alcune eccezioni in seggi minori. In provincia di Varese verranno allestiti 90 seggi. Sul sito provinciale del PD è disponibile l’elenco completo.

Possono votare tutti i cittadini, anche non iscritti al partito, dai 16 anni (se si sono registrati on line prima). Possono votare anche i cittadini europei residenti in Italia e i cittadini extra europei in regola con il permesso di soggiorno (se si sono registrati on line prima).

Il voto si esprime tracciando un segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale.

Per tutte le informazioni su voto c’è il sito delle primarie.