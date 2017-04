Primarie PD, in provincia di Varese vince nettamente Matteo Renzi

Il Partito Democratico anche in provincia di Varese ha votato. Gli elettori hanno sancito la vittoria di Matteo Renzi.

Il Segretario provinciale PD Astuti commenta: «Vorrei ringraziare innanzitutto i tantissimi volontari che oggi hanno aperto gli 88 seggi in tutta la provincia di Varese. La forza del Partito Democratico sta proprio nella sua comunità che discute, si confronta, ma che si ritrova nella casa comune, il Partito Democratico».

Astuti commenta anche il risultato: «La vittoria di Renzi rappresenta una confermata fiducia da parte del nostro popolo rispetto a un progetto di cambiamento in chiave riformista del Paese e di cui il Partito Democratico è perno irrinunciabile. In questa ottica il Partito Democratico si configura sempre più come un moderno partito di centrosinistra che vuole guardare al futuro con passione e impegno, conscio dei problemi ma impegnato a pensare un nuovo modello di sviluppo. Un partito che sappia interpretare la realtà che cambia con strumenti nuovi rispetto al passato. In provincia di Varese i risultati sono molto positivi e denotano una grande vivacità nel partito che poi riesce a promuovere una proposta credibile sia sul piano amministrativo sia su quello politico».

Astuti conclude: «Un ringraziamento inoltre ai candidati Orlando ed Emiliano che hanno dato vita insieme a Renzi a una sfida significativa per tutto il Partito e che ha messo in gioco tante energie e voglia di contribuire a scrivere questa nuova pagina del Partito Democratico».