Primarie Pd, incontro a Varano Borghi

“Congressiamoci” è il titolo della serata di venerdì 21 aprile, organizzata dal Partito Democratico (Casale Litta, Sesto Calende, Varano, Vergiate, Giovani Democratici dei Laghi) presso la sala “ex mutuo soccorso” di Varano Borghi. A partire dalle 21 il segretario provinciale Samuele Astuti (mozione Renzi), Gianni Macchi, responsabile circoli Pd provinciale (mozione Orlando) e Claudia Scrufari referente provinciale per la mozione Emiliano si confronteranno sui temi del lavoro e disoccupazione giovanile, fisco, scuola ed Europa. I tre rappresentanti politici avranno a disposizione 3 minuti per rispondere a ogni domanda.