“Primo Ascolto”, il nuovo servizio per le vittime di violenza

L ‘Associazione voleNza dOnna ed il Centro di Ascolto Caritas di Cuveglio Isa Meardi con sede in via Milano 2/B 2130 Cuveglio, sentito il parere favorevole ed il plauso della Giunta Comunale del Comune di Cuveglio, lavoreranno in sinergia per offrire un servizio di orientamento e primo ascolto alle vittime di violenza e di sensibilizzazione culturale contro la violenza sulle donne .

Il fenomeno della violenza sulle donne è secondo gli ultimi dati Istat in costante aumento, le vittime di femminicidio nei primi 4 mesi del 2017 sono arrivate alla cifra di 26. Numeri inacettabili.

Per arginare questa costante crescita occorre un azione capillare e locale quanto più possibile incisiva e capace di intercettare il disagio.

Per queste ragioni l’Associazione voleNza dOnna collaborerà con il Centro di Ascolto Isa Meardi in uno spazio libero dove poter incontrare persone preparate ad ascoltare garantendo disponibilità nella massima riservatezza.

Il centro di Ascolto offre la possibilità di esprimere, liberamente in un clima di accoglienza il proprio disagio ed i propri bisogni offrendo aiuto per orientarsi e cercare percorsi di uscita dalla violenza , personali e secondo i tempi richiesti.

Garantisce il sostegno concreto per contattare gli Enti preposti competenti che possono rispondere alle specifiche richieste.

Individua le informazioni necessarie per utilizzare i servizi gia operanti sul territorio.

Si attiva per aiutare le donne ad individuare un eventuale percorso professionale lavorativo aiutandole anche nella stesura di curriculum.

Si mette a disposizione per il trasporto e l ‘accompagnamento delle donne presso il Tribunale di Varese dove è ora attiva la Stanza dell’Acquario, uno sportello legale gestito da legali del Tribunale, e dove si potranno chiedere specifiche dettagliate informazioni .

Il Centro di Ascolto Isa Meardi è inserito in una Rete di collaborazione con Parrocchie, Istituzioni, Servizi Sociali del Territorio Servizio Minori, relazioni sono inoltre stabilite con le Scuole, le Cooperative, le Associazioni, il CAT (centro Alcolisti in Trattamento) le Forze dell’Ordine.

Insieme all’Associazione violeNza dOnna partecipano al Tavolo Educativa di Strada Sviluppo di Comunità che permette di monitorare ed intervenire nella situazione delle fasce giovanili ed intercettarne i bisogni.

Da circa un anno il Centro di Ascolto è attivo anche sul fronte dell’Emergenza profughi e dell’emergenza lavoro dispone di uno sportello psicologico, personale Consulente Acli Accreditato presso il tribunale ,per seguire le pratiche di rendicontazione degli amministratori di sostegno di un Centro Alcologico Territoriale .

Il Centro di Aiuto è gestito da 28 operatori formati, da un Coordinatore nella persona della Sig.Lella Guelfi ed un referente spirituale nella persona di Don Gian Luigi Bollini

ORARI

Martedi 15 _18

Giovedi 9_12

tel 0332 651815

mail:cdacuveglio@caritas.it

Sportello primo ascolto anche su richiesta .

Mercoledi mattina, in concomitanza con l’apertura dello sportello legale presso il Tribunale di Varese lAssociazione violeNza dOnna si rende disponibile ad accompagnare le donne che ne facciano richiesta presso detto sportello del Tribunale .