Primo maggio con l’illustratore al Monastero di Torba

Monastero di Torba

“Cosa vuoi fare da grande? Arte e mestiere dell’illustratore“. È il titolo dell’incontro in programma al Monastero di Torba di Gornate Olona (Varese), Lunedì 1 maggio 2017, dalle 15 alle 17, con l’illustratore Franco Luini.

Matite, tavole e colori saranno gli ingredienti di un pomeriggio speciale in compagnia di un sapiente illustratore. Come nasce un’illustrazione? E come si costruisce una storia per immagini? Franco Luini porterà la sua esperienza condividendo ed illustrando le tecniche proprie di un disegnatore professionista e fornendo le conoscenze necessarie per la realizzazione di una tavola disegnata. I bambini avranno poi l’occasione di cimentarsi con il disegno a mano libera per dare vita ad una storia illustrata grazie al supporto dell’artista.

Biglietti (ingresso + attività):

Iscritti FAI: € 4,00 Intero: € 8,00 Per i genitori accompagnatori: Iscritti FAI: gratuito Intero: € 6,50

Per prenotazioni e informazioni:

FAI – Monastero di Torba, tel. 0331-820301, 328 8377206; faitorba@fondoambiente.it