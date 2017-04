Primo maggio con picnic a Villa della Porta Bozzolo

Villa della Porta Bozzolo

In occasione delle più classiche gite fuori porta, il giardino della splendida Villa Della Porta Bozzolo si propone come luogo ideale per ospitare il classico picnic, offrendo anche attività di intrattenimento per tutta la famiglia. Inoltre, si potranno effettuare visite guidate alle suggestive sale affrescate della Villa.

Durante la giornata, i visitatori più piccoli partecipare a laboratori ludico-didattici che si svolgeranno in due turni: 14.30 e 16.30. «Oggi celebriamo tutti il nostro essere liberi – raccontano dalla struttura -. Sapete che anche i bruchi prima di volare liberi. Sul prato come colorate farfalle devono liberarsi dal bozzolo in cui si nascondono per poi trasformarsi e farsi spuntare le ali? E voi in quale farfalla vorreste trasformarsi? Come vi immaginate di volare liberi nel mondo? Siete pronti a trasformarvi e farvi spuntare le ali?».

BIGLIETTI:



Iscritti FAI: 3,00 €

Intero: € 8,50

Ridotto (bambini 4-14 anni): € 5,00

Famiglia (2 adulti + 2 bambini 4-14 anni): € 20

Gradita la prenotazione, fino a esaurimento posti:

faibozzolo@fondoambiente.it; 0332 624136; 328 8377206