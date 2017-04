Primo maggio, conducono Camila Raznovich e Clementino

concerto primo maggio

Ai grandi artisti nazionali e internazionali già confermati che saliranno sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, si aggiungono oggi, giovedì 20 aprile, nuovi nomi che completano la line up d’eccezione di quest’anno. Conduce Camila Raznovich con Clementino.

Ecco il cartellone al completo: EDITORS, EDOARDO BENNATO, PLANET FUNK, PUBLIC SERVICE BROADCASTING, BRUNORI SAS, BOMBINO, LEVANTE, MOTTA, FABRIZIO MORO, LA RUA, ERMAL META, FRANCESCO GABBANI, SAMUEL, ARA MALIKIAN, MARINA REI + BENVEGNU – LO STATO SOCIALE, TERESA DE SIO, MIMMO CAVALLARO, APRÉS LA CLASSE, LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA, EX-OTAGO, SFERA EBBASTA, MALDESTRO, ARTÙ, BRASCHI e GEOMETRA MANGONI.

Promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL e organizzato anche quest’anno da iCompany e Ruvido Produzioni, dal 1990 il tradizionale appuntamento raduna nel giorno della Festa dei Lavoratori migliaia di spettatori in Piazza San Giovanni in Laterano, per 8 intense ore di musica, in diretta dalle 15.00 a mezzanotte su Rai 3.

1M NEXT – I 12 ARTISTI FINALISTI DEL CONTEST DEL CONCERTONE

Domani, venerdì 21 aprile, il 22 e il 23 aprile si terrà a Roma la penultima fase di valutazione del contest del Concerto del Primo Maggio di Roma 1M NEXT, che sarà in diretta streaming sul sito di RaiPlay. Dei 12 finalisti votati e selezionati dalle giurie di qualità e popolare, solo 3 accederanno alla finalissima sul palco del Concertone.

Ecco di seguito elencati in ordine alfabetico i 12 artisti emergenti:

Agosta da Milano (https://www.facebook.com/agostaband)

Amarcord da Firenze (https://www.facebook.com/amarcordfirenze)

Andrea Cerrato da Asti (https://www.facebook.com/officialandreacerrato)

Cristina Russo Neosoul Combo da Catania (https://www.facebook.com/cristina.russo.official)

Diecicento35 da Torino (https://www.facebook.com/diecicento35)

Doro Gjat da Udine (https://www.facebook.com/dorogjat)

Il Branco da Roma (https://www.facebook.com/ilbrancoband)

Il Grande Capo da Roma (https://www.facebook.com/IGCmusicgroup)

Incomprensibile FC da Torino (https://www.facebook.com/incomprensibilefc)

Lastanzadigreta da Torino (https://www.facebook.com/lastanzadigreta)

Pasquale Demis Posadinu da Sassari (https://www.facebook.com/pasqualedemisposadinu)

Tamuna da Palermo (https://www.facebook.com/tamunaofficial)

Il vincitore assoluto dell’1M NEXT 2017 verrà poi proclamato, in diretta TV, dal palco del Concerto del Primo Maggio e riceverà anche il premio speciale “1M NEXT ON AIR” messo in palio da L’ALTOPARLANTE e che permetterà al vincitore assoluto del Contest di godere anche di un’importante ed ampia promozione radiofonica per il lancio di un singolo.