Principio d’incendio in azienda

Vigili del fuoco

“Venite ha preso fuoco una macchina”: i vigili del fuoco di Varese sono corsi questa mattina alle 7.30 in un’azienda di Solbiate Arno (immagine di repertorio).

All’interno di un’officina in via Roccolo erano al lavoro alcuni dipendenti quando per cause da accertare si è verificato un principio d’incendio ad una pressa utilizzata per lavorare laminati d’acciaio.

I pompieri sono arrivati rapidamente sul posto mettendo in sicurezza l’area: l’intervento è stato rapido e non si sono contati feriti: sul posto per precauzione il 118 ha comunque inviato un mezzo di soccorso per prevenzione.