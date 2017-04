Pro Patria, 0-0 senza emozioni a Olginate

Varie tigrotti

Non va oltre lo 0-0 la Pro Patria sul campo dell’Olginatese. Gara senza troppe emozioni al Olginate, con i biancoblu poco efficaci in avanti e troppo dipendenti dalle giocate di Mario Santana, volitivo ma non sempre assistito a dovere dai compagni. Il pareggio di oggi non serve a ipotecare i playoff per i biancoblu, che si giocheranno settimana prossima l’approdo agli spareggi promozione allo “Speroni” contro il Darfo Boario.

FISCHIO D’INIZIO – Seconda sulla panchina della Pro Patria per mister Ivan Javorcic, che vuole ripetere la bella prestazione dell’esordio di Scanzorosciate. I tigrotti, privi degli infortunati Bortoluz, Mauri e Arrigoni, scelgono il 3-5-2 con Santana e Gherardi in attacco. Stesso modulo per l’Olginatese, in piena lotta per la salvezza. Mister Corti si affida a Tremolada e Rigamonti davanti.

IL PRIMO TEMPO – Sembra partire meglio la Pro Patria, che dopo nemmeno un minuto si fanno vedere con un colpo di testa di Zaro su azione d’angolo, parato facilmente da Celeste. L’Olginatese però è brava a non abbassarsi e si chiude con maggiore efficacia. Passano diversi minuti prima di rivedere un’azione da gol. È infatti il 33’ quando Colombo, sempre su azione da corner, vede la sua conclusione di testa respinta sulla riga di porta. All’intervallo, senza recupero, le squadre vanno ancora sullo 0-0.

LA RIPRESA – L’Olginatese prova a sorprendere la Pro Patria ad inizio secondo tempo, ma i difensori tigrotti non si fanno trovare disattenti e respingono i primi assalti dei bianconeri lecchesi. Santana prova a mettersi sulle spalle la squadra ma non riesce a trovare il varco giusto. Mister Javorcic prova ad alzare il baricentro inserendo Cappai e passando al tridente, ma l’attaccante sardo al 29’ in girata non trova la porta. Anche il forcing finale dei tigrotti non porta al gol e alla fine le due squadre di spartiscono un punto frutto di uno 0-0 senza troppe emozioni.

Al termine dell’incontro mister Ivan Javorcic si dice comunque contento: «In palio c’era una posta importante, ma la tensione non ci ha permesso di giocare bene come a Scanzorosciate. Sono comunque contento della prestazione, non c’è delusione da parte mia. Abbiamo dato quello che potevamo e ogni gara fa storia a se. Eravamo poco lucidi e abbiamo sbagliato parecchio a livello tecnico. Non è questione di voglia. Non sempre si può andare a duemila all’ora. Oggi comunque abbiamo giocato per vincere, non ci siamo riusciti e dovremo fare il massimo alla prossima partita per assicurarci i playoff».