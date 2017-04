Pro Patria a Olginate per assicurarsi i playoff

Varie tigrotti

Penultima di campionato per la Serie D. Nel girone B sono ancora poche le sentenze in attesa e domenica la Pro Patria spera di chiudere i conti anche per i playoff. Con il Monza già promosso in Lega Pro, Ciliverghe, Pergolettese e Virtus Bergamo sono sicure di partecipare agli scontri promozione, mentre ai tigrotti manca un ultimo passetto.

Domenica 30 aprile (ore 15.00) i biancoblu saranno impegnati a Olginate e con un risultato positivo potrebbero ipotecare la partecipazione alla “post season”.

Dopo il buon esordio di Scanzorosciate, mister Ivan Javorcic ha tutta l’intenzione di ripetersi, così da potersi concentrare sui playoff. Nello scacchiere biancoblu tornerà a disposizione Salvatore Ferraro, che in difesa potrebbe prendere il posto di Andres Garbini. Sicuro assente sarà Mattia Mauri, mentre per Matteo Arrigoni la presenza sembra improbabile. Dovrebbe essere ancora 3-5-2 per la Pro Patria. Da decidere gli elementi che partiranno nell’undici titolare.

L’Olginatese ha passato una stagione molto difficile, con tanti cambi in panchina. Alla guida dei bianconeri c’è ora Fabio Corti, ex bandiera del Lecco e già mister a Olginate nelle passate stagioni in Serie D. I lecchesi sono in piena lotta per cercare di evitare i playout. La salvezza dista un punto – Dro e Scanzorosciate sono a quota 33 – e venderanno cara la pelle nell’ultima uscita stagionale sul campo amico per non essere coinvolti nella lotta alla retrocessione. All’ultima di campionato inoltre saranno coinvolti nello scontro diretto a Scanzorosciate. Inutile dire che affrontare i diretti avversari con il vantaggio di punti sarebbe vitale.

La diretta di VareseNews è già iniziata (link). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #direttavn e #olginatesepropatria via Instagram e Twitter.