Pro Patria, la prima di Javorcic è a Scanzorosciate

L’era Bonazzi alla Pro Patria è finita. Da domenica 23 aprile (ore 15.00) si aprirà quella di Ivan Javorcic. La prima gara ufficiale per l’allenatore croato sarà a Scanzorosciate, dove i tigrotti cercheranno di tornare alla vittoria per confermarsi in zona playoff.

Molto probabilmente il nuovo mister biancoblu confermerà la difesa a tre, anche se privo dell’infortunato Salvatore Ferraro. Altro sicuro assente sarà Mattia Mauri, mentre sono in forse Elia Bortoluz, Alessandro Gherardi e Riccardo Colombo. Tutti e tre alle prese con vari acciacchi fisici. Poco importano a questo punto del campionato i giocatori che scenderanno in campo. Fondamentale invece il risultato: obbligatorio il successo.

Lo Scanzorosciate è in cerca di punti per proseguire la corsa verso la salvezza evitando i playout. I giallorossi bergamaschi, che all’andata allo “Speroni” subirono un pesante 4-0, arrivano da due vittorie di fila: 2-1 a Levico e 3-1 contro il Cavenago Fanfulla. Per la squadra allenata da Nicola Valenti non ci sarà il terzino destro Simone Fratus, squalificato. L’uomo più pericoloso – e più in forma – dello Scanzo è l’attaccante Roberto Pellegris, che con i suoi 21 gol ha portato la squadra alla promozione l’anno scorso e quest’anno sta cercando di guidarla alla salvezza. Sono 12 le reti segnate fino a oggi dalla punta giallorossa.

Sugli altri campi, attenzione alla sfida di Monza. Con un risultato positivo sul Seregno mister Marco Zaffaroni potrebbe festeggiare l’approdo in Lega Pro.

La diretta di VareseNews è già aperta (link). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #direttavn e #scanzorosciatepropatria via Instagram e Twitter.

SERIE D – GIRONE B – 15° GIORNATA: Lecco – Dro; Cavenago Fanfulla – Virtus Bergamo; Darfo Boario – Pergolettese; Grumellese – Caravaggio; Levico Terme – Olginatese; Monza – Seregno; Pontisola – Ciserano; Scanzorosciate – Pro Patria; Virtus Bolzano – Ciliverghe. CLASSIFICA: Monza 76; Ciliverghe 67; Pergolettese 62; Vitus Bergamo 61; Pro Patria 55; Darfo Boario 51; Pontisola 50; Caravaggio 46; Seregno 44; Grumellese 41; Ciserano 37; Dro, Scanzorosciate 33; Olginatese 31; Lecco 25; Levico 24; Virtus Bolzano 23; Cavenago Fanfulla 20.

