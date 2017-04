Pro Patria sconfitta dal Levico. Dimissioni per Bonazzi

Varie tigrotti

Finisce tra i fischi dei tifosi verso squadra e mister Bonazzi la gara della Pro Patria contro il Levico Terme allo “Speroni”. Il tecnico al termine della partita rassegna le dimissioni. Una gara da vincere per i tigrotti termina invece con una sconfitta triste. Il 3-1 finale fa felici solo i trentini, arrivati a Busto Arsizio con il giusto piglio. Dopo aver trovato il vantaggio con Disabato al 20’, la Pro Patria regala il gol dell’1-1 dopo un minuto a causa rinvio sbagliato di Monzani. Nel secondo tempo i biancoblu attaccano a testa bassa ma difettano di mira. Altri due regali banali di Disabato e Monzani regalano al Levico il vantaggio di Pancheri e il tris di Baido, su rigore. I playoff a questo punto potrebbero essere in bilico. Un’opzione che sembrava irrealizzabile fino a due settimane fa.

FISCHIO D’INIZIO – La Pro Patria cerca una vittoria per blindare i playoff dalla rincorsa del Pontisola. Allo “Speroni” arriva il Levico Terme penultimo in classifica, sulla carta un’ottima occasione per i tigrotti di conquistare i tre punti. Mister Roberto Bonazzi schiera il 3-5-2 con Scuderi in difesa assieme a Zaro e Ferraro. In attacco spazio a Santana e Cappai. Il Levico non abbandona il 4-2-3-1 con Calì unica punta supportato da Andreatta, Baido e Tessaro.

IL PRIMO TEMPO – La Pro Patria cerca subito di incanalare la gara dalla sua parte, ma nei primi minuti la grande mole di possesso palla non porta a occasioni da gol. Il Vantaggio per i tigrotti arriva al 20’ con Disabato, che da due passi devia in rete una conclusione potente di Santana da sinistra, spiazzando il portiere avversario. L’1-0 dura solo un minuto, con i biancoblu che si fanno male da soli. Monzani rinvia male, la palla arriva a Baido che allarga per l’accorrente Andreatta, abile a segnare in diagonale. Al 40’ la Pro Patria avrebbe l’occasione di riportarsi in vantaggio, ma Santana dopo aver scartato l’avversario diretto in area, calcia alto sulla traversa di sinistro.

LA RIPRESA – Inizia con il piglio giusto la Pro Patria, che nei primi minuti chiude il Levico in difesa. I tentativi vari di Santana, Disabato e Barzaghi non cambiano il risultato, un po’ per imprecisione al tiro, un po’ per gli interventi del portiere Seveso. Al 18’ il Levico però passa in vantaggio. Disabato perde palla nel cerchio di centrocampo e fa partire il contropiede ospite. Calì calcia in porta, Monzani respinge come può e il più lesto sulla ribattuta è il neo entrato Pancheri che mette in rete a porta vuota. Mister Bonazzi toglie il difensore Scuderi per l’attaccante Bortoluz alzando il baricentro della squadra e la punta ha l’occasione del pareggio al 25’, ma il suo diagonale termina di un soffio fuori. La Pro Patria però non finisce di farsi male e al 32’ il pasticcio lo fanno Pedone e Monzani che non si intendono su un retropassaggio. Marini capisce tutto e viene steso dal portiere con l’arbitro che indica il dischetto. Dagli undici metri Baido realizza il gol del 3-1. La Pro Patria nel finale è anche sfortunata. Al 43’ Casiraghi, entrato da pochi minuti, si gira bene e in diagonale colpisce il palo complice la deviazione di Seveso. Anche nei cinque di recupero i tigrotti non trovano la via della rete e al termine della gara arrivano i fischi per la squadra e per il tecnico.

TABELLINO

Pro Patria – Levico Terme 1-3 (1-1)

Marcatori: al 20’ pt Disabato (PP), al 21’ pt Andreatta (LT), al 18’ st Pancheri (LT), al 33’ st Baido rig. (LT).

Pro Patria (3-5-2): Monzani; Scuderi (dal 19’ st Bortoluz), Zaro, Ferraro; Colombo, Arrigoni, Disabato, Santic (dal 13’ st Pedone), Barzaghi; Santana, Cappai (dal 27’ st Casiraghi). A disposizione: Gionta, Angioletti, Garbini, Piras, De Vincenzi, Scanu. All.: Bonazzi.

Levico Terme (4-2-3-1): Seveso; Rippa (dal 1’ st Marini), Agosti, Tobanelli, Pipoli; Velardi (dall’11’ st Pancheri), Del Carro; Andreatta, Baido, Tessaro (dal 1’ st Bazzanella); Calì. A disposizione: Nervo, Bazzanella, Canali, Osti, Marini, Micheli, Braccalenti, Filippini. All.: Mezzanotti.

Arbitro: sig. Piazzini di Prato (Regattieri e Spagnolo).

Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni; Calci d’angolo 15-1; Ammoniti: Colombo, Ferraro per la Pro Patria; Baido per il Levico Terme. Recupero: 2’ + 5’.