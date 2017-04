Pro Patria, sfida playoff in casa della Pergolettese

Varie tigrotti

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Quella dell’andata è forse stata la miglior prestazione stagionale della Pro Patria. Allo “Speroni” finì 3-0 per i tigrotti, lanciati in quel periodo verso il secondo posto in classifica. Domenica (9 aprile ore 15.00) la squadra di mister Roberto Bonazzi farà invece visita alla Pergolettese con l’obiettivo di riconquistare qualche posizione in classifica in vista dei playoff.

L’allenatore tigrotto sta lavorando con il gruppo quasi al completo. L’unico ancora indisponibile sarà Mattia Mauri, frenato dal problema al ginocchio. In difesa tornerà Giovanni Zaro. Dovrebbe fargli posto nella linea a tre di difesa Pablo Andres Garbini, mentre Riccardo Colombo e Salvatore Ferraro rimarranno tra i titolari. In attacco tornerà Roberto Cappai. Non è ancora chiaro se il rientro sarà dal primo minuto o a partita in corsa.

In casa Pergolettese, due entrate e due uscite. Hanno scontato le squalifiche Brero e Piras, mentre saranno fermi per lo stop del giudice sportivo Ghidini e Rossi. Sicuramente la squadra di Pierpaolo Curti, allenatore dei gialloblu, scenderà in campo con il 4-3-3; tridente d’attacco composto dai brasiliani Bodini e Dimas e da Pedrabissi.

La diretta di VareseNews è già iniziata (qui il link). Potrete commentare live e interagire con gli hashtag #direttavn e #pergolettesepropatria via Instagram e Twitter.