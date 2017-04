“Progetto Binda”, il programma completo

Tre Valli Varesine 2016 - La gara

Sono in tutto nove gli eventi posizionati tra aprile e ottobre, organizzati dalla Società Ciclistica Alfredo Binda, o in via diretta o come supporto “pesante” di altre realtà del territorio. Il culmine, ovviamente, con la 97a Tre Valli Varesine che chiuderà il calendario di quello che il presidente Oldani e i suoi collaboratori hanno voluto chiamare “Progetto Binda 2017″.

Ecco quindi nel dettaglio il programma completo che comprende gran parte delle specialità e delle categorie del mondo del pedale: dai professionisti ai cicloturisti, dai bambini ai “pazzi” dello scatto fisso.

25 aprile: 41a Piccola Tre Valli Varesine – Induno Olona, categoria Allievi. Gara valida per il Giro della Provincia Allievi in collaborazione con il comitato provinciale FCI.

21 maggio: 11a Cicloscalata Ardena-Brusimpiano a cronometro – Con gli “Amici del Cuvignone”. Ricavato devoluto al restauro della chiesa di Ardena e altre associazioni.

28 maggio: Memorial Gianluca Valeri per bambini a Baraggia di Viggiù. In collaborazione con il comitato provinciale FCI.

15 giugno: Night Row Contest: gara a scatto fisso in notturna nel centro di Varese in collaborazione con Newsciclismo.

19-25 giugno: 29° Cicloraduno dei 7 Laghi della FIAB, evento cicloturistico per famiglie.

8 luglio: 3a edizione della Fondazione Piatti Bike Tour

30 settembre: Cronometro valida per le UCI Gran Fondo World Series

1° ottobre: Gran Fondo Tre Valli Varesine valida per le UCI World Series

3 ottobre: 97a TRE VALLI VARESINE – Gara in linea per professionisti (1.HC) valida per l’UCI Europe Tour.