Promette regali a una ragazzina per avere sesso, arrestato

Gallarate

Avrebbe promesso regali a una ragazzina di 14 anni, in cambio di sesso: per questo la Polizia ha arrestato un 40enne di Gallarate, accusato di induzione alla prostituzione di minorenne.

La sera del 3 aprile una quattordicenne accompagnata dal padre si è presentata presso gli Uffici del Commissariato della Polizia di Stato di Gallarate, visibilmente scossa, raccontando di essere stata contattata sui social network da un uomo adulto che le inviava immagini e video mentre compiva atti sessuali. L’uomo le chiedeva con insistenza di poterla incontrare in un noto parcheggio della città, rendendosi disponibile ad effettuare ricariche telefoniche o a darle del denaro per comprarsi vestiti. Immediatamente sono stati organizzati servizi di appostamento nei pressi del luogo deputato all’incontro, ma dopo numerosi contatti telefonici tramite la chat di un noto social network l’adescatore non si è presentato all’appuntamento.

A questo punto i poliziotti rientrati in Commissariato hanno raccolto la circostanziata denuncia della minore venendo a conoscenza di ulteriori particolari raccapriccianti.

Da questo momento in poi gli investigatori del Commissariato in stretto contatto con il sostituto procuratore Maria Cristina Ria della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, vista la delicatezza della situazione, hanno monitorato giorno e notte il profilo della giovane vittima.

L’uomo – un assistente di volo 40enne, che abita in città e ha una famiglia normale – insistentemente ha tentato di corrompere la ragazzina promettendo denaro e inviando video a sfondo sessuale in una escalation di proposte. Culminate il giorno 7 aprile, quando si è presentato all’appuntamento nel parcheggio del centro commerciale di via Fermi, convinto di poter incontrare la sua vittima. Al suo posto ha trovato i poliziotti del Commissariato della Polizia di Stato che lo hanno arrestato.

L’ipotesi di reato, per gli elementi raccolti, è induzione alla prostituzione di una minorenne: l’uomo è stato portato in carcere a Busto.

Importante un particolare: la ragazzina ha denunciato subito le proposte dell’adulto. Questo ha consentito agli investigatori del commissariato diretto da Fabio Mondora di monitorare attentamente la proposta e di evitare rischi.