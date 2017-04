Protezione civile: “Attenzione, a Pasqua vento forte e temporali”

Il cielo che preannuncia il temporale

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, ha emesso un avviso di ordinaria criticità, (codice giallo), per la giornata di domani, domenica 16 aprile,

per rischio vento forte sulle zone omogenee IM 01 (Valchiavenna, provincia Sondrio) IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco).

L’avviso e’ stato emesso in base alle previsioni meteorologiche emesse da ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente)- SMR (Servizio Meteorologico Regionale) che indicano possibilita’ di temporali sulle zone prealpine e di pianura e in base alle valutazioni condotte dal Centro Funzionale di Regione Lombardia che indicano scenari di rischio per vento forte.

Per maggiori informazioni sul sistema di allertamento in Regione

Lombardia, consultare il sito istituzionale www.regione.lombardia.it nella sezione ‘A portata di mano’ alla voce ‘Allerte di Protezione Civile’.

Si ricorda inoltre che e’ possibile consultare on-line i dati di monitoraggio della rete regionale.

Si chiede ai sistemi locali di protezione civile di porsi in una fase operativa di ‘Attenzione’, cioe’ di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumita’ e la riduzione dei rischi.

INDICAZIONI OPERATIVE – La Sala operativa chiede di segnalare con tempestivita’ eventuali criticita’ che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala operativa di Protezione civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it.