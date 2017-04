Quando il Melo suonava punk

Tempo libero generica

Si intitola «Armonia Distorte» la serata in programma sabato 6 maggio al Melo di Gallarate. Un titolo scelto non a caso, visto che ricorda il nome dato alla prima compilation nata vent’anni fa, quando il locale di Via Magenta 3 divenne la fucina di concerti e band locali amanti del punk-rock, «ne seguì un’altra dal titolo “No Stars Featuring”» spiega Ariele Frizzante alias Mr. Grankio, leader dei PAY.

È in quel periodo che sono nate band come i Le Porno Riviste, i Guasta Feste, gli Skruigners, i PAY appunto: «Non so esattamente come ma nel giro di breve si è sparsa la voce e ci volle poco per trasformare il sabato al “Melo” un appuntamento fisso».

Un pezzo di storia che racconta il fermento musicale di quel periodo e che ha qualcosa di ancor più “fuori dalle righe” se si pensa che Il Melo era, ed è ancora oggi, una struttura dedicata all’accoglienza di ospiti anziani. «Abbiamo chiesto lo spazio e ce l’hanno dato. Il dottor Predazzi, il guru del Melo, ci diede fiducia e così iniziò tutto. Da quel locale sono passate band come Kempis, Harddiskaunt, Ed Gein, Mab e tante altre».

Serate ad “alto volume” che sono rimaste nella memoria di tanti. È anche per questo che gli organizzatori dell’evento chiedono un contributo da parte di tutti con immagini, foto, e video di quegli anni, per inviarle basta postarle sulla pagina dell’evento. Inoltre, durante la serata, verrà realizzato un documentario dedicato ai concerti del Melo con storie di vent’anni dopo.

Sul palco M.A.B., ED GEIN, P.A.Y. e ospiti a sorpresa. Ingresso libero.