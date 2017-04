Quattro chiacchiere al sole grazie a Giustoinperfetto

Il mercato del Giustoinperfetto

Il tempo incerto fino all’ultimo e poi il sole: una scommessa per il mercato del Giustoinperfetto che si è tenuto ieri a Castello Cabiaglio e che ha fatto il pieno di visitatori.

Galleria fotografica Il mercato del Giustoinperfetto 4 di 14

Una buona partecipazione, come hanno confermato gli organizzatori dell’evento: «La giornata a parte un po’ di incertezza iniziale dovuta alla pioggia delle prime ore del mattina è andata progressivamente sempre meglio. Tante persone e consensi per la qualità dei banchi e del “clima” accogliente e conviviale di scambi di chiacchiere, musica, danze spettacolo e laboratori per bambini».

È stato il trionfo della voglia della socialità, il risveglio delle emozioni dopo un inverno finito con le piante in fiore e il caldo del sole.

L’evento è stato anche il pretesto per ripulire strade e boschi nel corso della giornata del verde pulito.