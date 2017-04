Quegli sguardi speciali che diventano foto

Foto varie

All’interno del ricco programma per la festa patronale di San Vittore a Buguggiate, anche quest’anno non manca l’appuntamento con la fotografia e la cultura: domenica 14 Maggio l’Oratorio di San Giovanni, nel centro storico del paese, ospita infatti la mostra “MAGARI DOMANI. Scatti di Luigi Rognone” nata dalla collaborazione tra il Fotoclub La Focale e il gruppo Obiettivo Cultura di Buguggiate. (a questo link il programma di tutta la festa)

L´Associazione “Magari domani… ONLUS”, che dà il nome all’esposizione, ha sede a Gazzada Schianno e dal 2008 si occupa di fornire servizi, spazi, tempi ma soprattutto relazioni a persone con disabilità fisiche o cognitive; viene infatti proposto un tempo libero di qualità con attività che vanno dall’artigianato alla partecipazione alla vita di gruppo, aiutando i ragazzi a sviluppare la propria autonomia e per arrivare “ben attrezzati” ad affrontare al meglio un “domani” che spesso si prospetta difficile.

Il gruppo Fotocultura ha pensato di raccontare in questa mostra le esperienze di vita all’interno dell’Associazione attraverso i volti e gli sguardi dei protagonisti ritratti da Luigi Rognone che ha scelto di seguirli con il suo obiettivo fotografico nel corso di un intero anno di attività.

Gli scatti proposti però non nascono in funzione di essere esposti, ma sono il frutto di una decisione personale di Luigi che ha voluto provare a guardare il mondo di sua figlia, dei suoi compagni e degli educatori con l’occhio del fotoamatore. Così ci racconta la sua esperienza nel lavorare alle fotografie in mostra: “Per me la fotografia è ricordo. Quindi la motivazione principale che mi ha spinto a scattare è quella di registrare un momento importante della vita di mia figlia e dei suoi compagni. In secondo luogo la struttura Magari domani dove mia figlia frequenta lo SFA (Servizio di Formazione all’Autonomia) merita visibilità e importanza, il lavoro che fanno qui è fantastico e importantissimo!”

Info e orari:

Oratorio di San Giovanni Battista; via Diaz, Buguggiate

La mostra sarà aperta dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00.

Ingresso libero

Contatti:

www.lafocale.eu

www.magaridomanionlus.it