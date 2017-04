“Questa è una commedia seria”: prosegue il concorso teatrale “mImesi”

Foto varie

Seconda data per il Concorso Teatrale “mImesi”, che si tiene a Gavirate. Dopo il primo appuntamento, il 24 marzo con“Mercurio” di Amélie Nothomb è ora la volta di “Questa è una commedia seria” di M. Sonsogno, in programma il prossimo 7 aprile 2017.

La pièce verrà inscenata dalla Compagnia Greenwood di Gambolò (PV) – Regia di M. Sonsogno.

Il concorso, organizzato dalla RS Produzioni, in collaborazione con il Comune di Gavirate, vanta una giuria che definirà la miglior opera e altri premi, ma dove anche il pubblico potrà esprimere il suo giudizio, assegnando alla fine un premio di gradimento.

Gli spettacoli sono stati selezionati fra tutte le compagnie che hanno aderito a un bando di partecipazione. La scelta è caduta su due drammi originali e di autori contemporanei (“Notturno” di Albertina G. Alberti e “Mercurio” di Amélie Nothomb), un giallo dove l’assassino rimarrà incerto fino alla fine (“Conto alla rovescia”) e una commedia che porta il teatro nel teatro (“Questa è una commedia seria”). Le compagnie arrivano anche da lontano, Thiene e Gambolò ad esempio, per la passione e la voglia di mettersi in gioco.

In merito al prossimo appuntamento, la trama della rappresentazione parta dal corpo del dottor Castaldi che viene ritrovato privo di vita nel salotto della sua casa di campagna. A tentare di sbrogliare l’intricata matassa degli eventi arriva il detective Sifone, al quale è subito chiaro che nulla è come sembra. I due figli del dottore, la moglie, la cognata e il genero sono sospettati dell’omicidio, nonostante si dichiarino tutti innocenti. Riuscirà il detective Sifone a risolvere l’enigma? Riuscirà a svelare il vero colpevole? Per un esperto del suo calibro nulla è impossibile … sempre che qualcosa non vada storto!

Gli spettacoli avranno luogo presso l’Auditorium Comunale di Via Fermi a Gavirate, ore 21,00, prezzo dei biglietti: intero 8,00 € ridotto 6,00 €. Serata del 19 maggio: biglietto unico a € 5,00