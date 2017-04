“Raccogliere più spesso la spazzatura”

spazzatura apertura lago varese

Si è svolto questa mattina il primo incontro con i commercianti che nelle scorse settimane hanno firmato, insieme al Comune di Varese, il Protocollo d’intesa per la valorizzazione del commercio e degli esercizi pubblici, il decoro urbano e la vivibilità. Uno dei punti inseriti nel documento sottoscritto istituiva proprio lo svolgimento di incontri regolari tra commercianti ed Amministrazione per la costruzione di un percorso sinergico e per fare periodicamente il punto sugli obiettivi raggiunti.

Durante il primo incontro che si è svolto questa mattina si è parlato di sicurezza e dell’implementazione del vigile di quartiere a piedi. Un altro argomento all’ordine del giorno è stato quello della raccolta differenziata dei rifiuti. Dall’incontro è emersa la necessità di aumentare i giorni di raccolta di carta e plastica e di organizzare meglio la raccolta dei rifiuti nelle vie del centro per evitare l’esposizione dei sacchi tra il venerdì sera e il sabato. Si è discusso anche della raccolta del vetro e di possibili iniziative per ridurne l’utilizzo. Anche la mobilità sostenibile è stata uno degli argomenti di cui si è parlato e in particolare della proposta di promuovere un maggiore uso della bicicletta nelle vie del centro.

“Un primo incontro sicuramente positivo – così il sindaco Davide Galimberti presente questa mattina all’incontro insieme all’assessore alle Attività produttive, Ivana Perusin – Siamo partiti subito bene e questo dimostra la grande volontà da parte di tutti di lavorare nell’interesse della città. Abbiamo fatto solo un primo incontro ma le idee su come rilanciare la città, il centro e le attività commerciali sono già molte e tutte molto concrete. Ringrazio i commercianti per la grande disponibilità al confronto. Da parte di tutti c’è una gran voglia di mettere subito in pratica tutte quelle azioni per la valorizzazione e la vivibilità del centro di Varese”.