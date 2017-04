Raccolta rifiuti, le regole per il recupero del lunedì festivo

Aemme Linea Ambiente specifica che a Gallarate, diversamente da quanto indicato per altri Comuni, la raccolta dei rifiuti prevista per la giornata di Pasquetta (lunedì 17 aprile 2017) seguirà la regola del posticipo al turno successivo (non al “giorno” successivo, come precedentemente indicato).

Nello specifico, la raccolta della frazione organica (umido) sarà effettuata mercoledì 19 aprile 2017. Quella del secco (sacco viola) sarà effettuata giovedì 20 aprile, mentre la carta sarà raccolta lunedì 24 aprile.

“Cogliamo l’occasione per precisare che tale regola (ossia il posticipo al turno successivo) sarà applicata, esclusivamente a Gallarate, anche per tutte le altre festività previste in calendario.