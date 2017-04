Raffaele Cattaneo in visita la Bbr models, l\'imprenditore: \"Serve eliminare la burocrazia

Un giro per i diversi reparti dell’azienda e tante domande sul mondo del modellismo e su una realtà produttiva che rappresenza un’autentica eccellenza saronnese. Oggi pomeriggio, promossa da Confartigianato Imprese Varese, si è tenuta alla Bbr Models di via Grieg la visita del presidente del consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo . L’appuntamento si inserisce all’interno di un programma di incontri con diverse aziende e realtà produttive varesine con l’obiettivo di avere un quadro significativo dello stato di salute e dei problemi delle imprese locali.

“Lo sforzo e l’impegno della Regione deve essere quello di garantire le condizioni migliori affinché imprese di eccellenza come quella che abbiamo visitato oggi possano operare al meglio e portare sviluppo e occupazione” ha affermato Cattaneo durante l’incontro con i vertici della Bbr Models, che si è affermata negli anni come azienda leader nel mercato dell’automodellismo speciale di produzioni limitate e realizzate a mano. Non a caso la richiesta degli imprenditori era proprio quella di “snellire la burocrazia per consentire alle imprese di crescere e svilupparsi nel territorio in cui nascono”.

La Bbr Models, gestita dai soci Fernando Reali e Alberto Balestrini, occupa nella struttura di Saronno una ventina di dipendenti, ma si configura come un’azienda “altamente globalizzata” che ha aperto, pur senza delocalizzare la produzione, diverse sedi nel mondo tra cui una nel Guandong in Cina. Alla visita erano presenti anche il direttore di Confartigianato Imprese Varese Mauro Colombo e il presidente della delegazione Saronno Confartigianato Fermo Borroni.

“Insieme a Confartigianato -ha detto Cattaneo- stiamo facendo un lavoro prezioso di conoscenza e approfondimento delle Pmi, questo per consentire a chi fa le leggi di intervenire per venire incontro alle esigenze dei tanti imprenditori del territorio”.

I dati, i contributi e le richieste emerse durante questi incontri saranno poi oggetto di uno specifico dossier e di un successivo momento di confronto con gli imprenditori stessi, che si terrà a giugno in Consiglio regionale, con il coinvolgimento anche della Commissione regionale Attività produttive.