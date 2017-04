Raffiche di vento sulla provincia, molte piante in strada

Foto varie

Forti raffiche di vento sulla provincia di Varese stanno causando molti problemi alla viabilità. A causa del forte vento che perdura da tutto il giorno, con punte molto elevate in diverse zone della provincia, si susseguono le segnalazioni e le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco.

LA MAPPA DEGLI INTERVENTI

Una situazione critica a partire dai traghetti sul Lago Maggiore che sono stati interrotti tra Laveno e Intra a causa del forte vento. La navigazione è momentaneamente sospesa per le raffiche che rendono rischioso l’attraversamento. Lo stop resterà in vigore finché il vento resterà forte. LEGGI QUI

Il problema principale, come accade in questi casi, sono anche le piante cadute sulla sede stradale. È accaduto, ad esempio, ad Albizzate, dove nel primo pomeriggio una pianta si è riversata sulla statale impedendo la circolazione su una corsia. Ma danni simili si segnalano un po’ dovunque. GUARDA LE FOTO

Un’altra segnalazione nel primo pomeriggio sulla strada tra il ponte di Vedano e Gazzada Schianno, all’altezza del comune di Lozza dove una pianta è crollata sulla strada. (Foto di copertina dell’articolo)

A Buguggiate un lettore segnala la presenza di molti rami sulla sede stradale all’altezza della rotonda del lungolago. Mentre a Varese, nel parcheggio dell’Istituto Daverio sono caduti molti rami bloccando le macchine parcheggiate (foto in basso)

Poco prima di Castronno, sull’autostrada A8 in direzione Varese, sono presenti altre piante. La segnalazione è delle 16.

Un’altra pianta è caduta sulla superstrada Vergiate Besozzo all’altezza di Corgeno sulla corsia in direzione Besozzo. La segnalazione è delle 15.50.

A Cassinetta di Biandronno presso lo stabilimento Whirlpool è stata interrotta la produzione alle 15 per problemi alla copertura dello stabilimento stesso causati dal vento forte. La produzione resterà bloccata fino a domani.

Un’altra segnalazione da Busto Arsizio in viale Alfieri dove dalle 16 si registra la presenza di grossi rami in strada che bloccano la circolazione.

A Cavaria con Premezzo alcune piante si trovano sulla sede stradale della statale gallaratese.

Mentre un grave danno alla viabilità si registra anche sulla via Giusti a Somma Lombardo, sempre per una pianta sulla strada, che ha paralizzato il traffico su un’arteria importante per la viabilità verso Malpensa.

La mappa delle segnalazioni

Molte segnalazioni riguardano anche l’interruzione della corrente elettrica, sempre a causa della caduta delle piante in molti punti sono state intaccate le linee aeree.

Dopo gli incendi del week end, inoltre, perdura la massima allerta dovuta alla mancanza di pioggia e al forte vento.