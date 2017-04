Ragazzi, vi parlo della Shoah

Foto varie

Un tuffo nel passato, quel passato che non deve essere dimenticato per nessuna ragione al mondo. Storie di vita vissuta che devono essere raccontate alle nuove generazioni perché non si ripetano mai più.

E’ questo il senso della mattinata organizzata per venerdì 21 aprile mattina alle ore 10 al Cinema Teatro Castellani, dedicata ai ragazzi della Scuola Secondaria di Azzate e dintorni, ma aperta al pubblico.

Sul palco per un incontro testimonianza Francine Christophe bimba sopravvissuta alla deportazione nel campo di prigionia di Bergen Belsen.

L’evento inizierà con una drammatizzazione “Da grande voglio fare teatro” ad opera della compagnia Artistichorus-Liceo Artistico di Varese tratta dal libro “Non sono passata per il camino” della Christophe.

Seguirà un breve intervento musicale della violinista Alessandra Romano che suonerà il “Violino della Shoah” di Carlo Alberto Carutti, conservato nella collezione di strumenti storici del museo civico di Cremona e gentilmente prestato.

L’incontro è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito.