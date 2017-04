Ragazzini giocano nel letto del Lura, arriva la polizia locale

torrente lura saronno

Dopo il lancio di sassi dalla massicciata dell’ex Saronno-Seregno contro i treni diretti alla stazione centrale arrivano le passeggiate nel letto del torrente Lura.

E’ ultima bravata messa in atto da teenager che ha mobilitato per due volte le pattuglie della polizia locale. Una situazione decisamente pericolosa al rischio di cadute non bisogna dimenticare che in passato nel Lura si sono registrate anche alte ondate improvvise (una ha portato via proprio tre ragazzini che giocano sugli argini) e che il pericolo di incidenti è comunque sempre presente.

Per questo alcuni saronnesi hanno chiamato, sabato pomeriggio, la polizia locale vedendo un ragazzo che giocava nel letto del torrente incitato dai compagni rimasti sugli argini. Arrivati sul posto i vigili non hanno trovato nessuno proprio come accaduto giovedì pomeriggio per una prima chiamata realizzata da un altro residente che aveva visto un gruppo di ragazzi minorenni giocare nel torrente.

La polizia vuole far chiarezza sugli episodi anche per capire se, la vicinanza delle location, si tratti sempre dello stesso gruppo sorpreso, sempre dai residenti, a lanciare sassi sui treni. Entrambi gli episodi, infatti, sono avvenuti nella zona di Filippo Reina.