Ramadan: dopo la chiusura del sindaco, l’opposizione presenta una mozione

Ramadan 2016 Gallarate

data dal sindaco Andrea Cassani all’interrogazione congiunta di tutta l’opposizione (Pd e civiche CeV e Glalarate 9.9). Una risposta che ha lasciato stupefatte le forze di minoranza, ha fatto partire qualche risata dai banchi della maggioranza, ma ha lasciato anche qualche volto imbarazzato e sguardo sfuggente sui banchi della giunta. «Nessuna» . Una risposta di una sola parola, quella(Pd e civiche CeV e Glalarate 9.9). Una risposta che ha lasciato stupefatte le forze di minoranza, ha fatto partire qualche risata dai banchi della maggioranza, ma ha lasciato anche qualche volto imbarazzato e sguardo sfuggente sui banchi della giunta.

l’opposizione aveva scelto di sondare la disponibilità delle forze di maggioranza in modo soft, attraverso un question time. Rocco Longobardi, nel suo primo intervento di serata, aveva accarezzato il tema da lontano, parlando della necessità di una « città inclusiva (…) luogo di integrazione, di superamento dei conflitti che inevitabilmente esistono, di negoziazione, di servizi e di regole che devono essere chiare e valide per tutti». Poi è stata Margherita Silvestrini (Pd) a presentare l’interrogazione a risposta immediata, che chiedeva appunto genericamente quali soluzioni avesse in mente l’amministrazione. «Nessuna» è stata appunto la lapidaria risposta del sindaco, che ha spazzato via il tema. Nel consiglio comunale di giovedì sera – prima che emergesse lo scontro interno alla maggioranza ( vedi qui ) – il tema dell’area di preghiera per il Ramadan era uno dei momenti attesi. Perchè il Ramadan è ormai quasi imminente (inizierà al 25 maggio) e perchéaveva scelto di, attraverso un question time., nel suo primo intervento di serata, aveva accarezzato il tema da lontano, parlando della

Una posizione giudicata duramente da Giovanni Pignataro, Pd: «Io non ho mai visto in nessun consilio comunale un sindaco che dà una risposta con una sola parola: il minimo è dire almeno il perché di una scelta, spiegare. Non è richiesto al sindaco, è richiesto dall’educazione minimatra le persone. Sarebbe stato inaccettabile su qualunque tema, ma tanto più che si è trattato un tema sensibile come la libertà religiosa in maniera vergognosa. Con una risposta maleducata».

Ma all’indomani l’opposizione non rinuncia ad affrontare il tema e ha protocollato una mozione, che chiede un impegno dell’amministrazione a “concedere, entro il termine massimo del 15 maggio 2017 nel rispetto delle norme e dei regolamenti comunali e a parità di condizioni con le altre associazioni, un’idonea area o struttura comunale alla comunità mussulmana per la preghiera del venerdì e per la preghiera del mese del Ramadan”.

Marco Montemartini, di Città è Vita, la definisce «una strada di civiltà». «Riteniamo indispensabile avviare un dialogo con persone che – piaccia o non piaccia – sono cittadini di Gallarate. La presa di posizione del sindaco è anche un pericolo per la città, giocando con le divisioni. Speriamo invece nella convergenza anche di qualche forza moderata, che nel centrodestra esiste: ci sono persone che hanno una storia moderata e che possono riflettere sul senso di questa proposta. Non ci interessa vittoria politica: già il passaggio con quesiton time era per evitare qualunque imbarazzo alla maggioranza. Nessun retropensiero, nessuna volontà di sollecitare crisi di maggioranza, ma invece di trovare una condivisione».

Una prima risposta viene subito da Alberto Bilardo, di Forza Italia, che è critico verso l’approccio dell’opposizione: «Avevano già pronta la mozione e hanno cercato di strumentalizzare in modo gretto e inqualificabile la comunità musulmana: il teatrino di stringere la mano ai musulmani presenti, fatto da gente come Pignataro e Montemartini che ha difficoltà a stringere la mano per strada, era il prodromo di quanto detto poi dal Pd. In loro non c’è desiderio di concordia, ma desiderio di andare allo scontro, per potersi ergere a cavalieri bianchi, dipingendo altri come cavalieri neri». Dietro alla critica feroce al Pd e a CeV, però, Bilardo assicura un impegno: «Noi invece siamo impegnati nel dialogo e del confronto, per cogliere il suggerimento di monsignor Valagussa. Noi continuiamo a spingere per costruire una soluzione rispettosa della Legge, condiviso dalla maggioranza, avendo cura per la sicurezza generale».

A questo punto forse la vicenda tornerà forse nel confonto di maggioranza, che in questo momento è già piuttosto agitato dalle divisioni interne . Certo, i tempi sono limitati, vista la scadenza imminente del Ramadan: «Confidiamo che ora fissino un consiglio entro metà maggio» commenta ancora Pignataro. «Se non ci fosse consiglio comunale prima del Ramadan, a nostro avviso sarebbe gravissimo».