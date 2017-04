Rapina col taglierino in merceria, bottino 40 euro

Con il taglierino rapina merceria per 40 euro

È entrato in negozio come un normale cliente ma quando la responsabile gli ha chiesto di cosa avesse bisogno ha estratto un taglierino e si è fatto consegnare il denaro in cassa. E’ la rapina messa a segno con tanta audacia stamattina nel cuore della zona a traffico limitato.

Ad essere presa di mira la merceria di vicolo Pozzetto. Il rapinatore che ha agito da solo e a volto scoperto è entrato nel punto vendita poco dopo le 10.

Come detto ha estratto un taglierino ed ha intimato alla donna presente dietro al bancone di consegnargli tutti i soldi in cassa. La donna dopo un attimo di smarrimento ha eseguito l’ordine. Presi i soldi il malvivente è uscito di corsa scappando a piedi per le vie del centro. La saronnese ha quindi chiamato i carabinieri della stazione cittadina. Le forze dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo ed hanno raccolto la sua testimonianza. Il bottino ammonterebbe a 40 euro.