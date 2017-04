Rapina nel Mendrisiotto, fuggono in scooter

La Polizia cantonale comunica che questa sera poco prima le 19 a Brusino Arsizio, presso un distributore di benzina con annesso negozio, è avvenuta una rapina.

Due individui a viso coperto, di cui uno armato di pistola, sono entrati nel negozio ed hanno minacciato la commessa facendosi consegnare i soldi della cassa. I due sono quindi fuggiti con il bottino a bordo uno scooter nero in direzione del vicino valico doganale.

Non si registrano feriti. Le ricerche subito intraprese non hanno dato, per ora, esito positivo.

I due rapinatori:

1) Uomo, 170 cm di altezza, corporatura snella, indossava una giacca nera, casco grigio, passamontagna, pantaloni jeans e scarpe da ginnastica ed era armato di pistola.

2) Uomo, 170 cm di altezza, corporatura snella, indossava una giacca nera, casco nero, passamontagna, pantaloni jeans e scarpe da ginnastica.

Si sono espressi in italiano senza accenti particolare

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore di benzina sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.