Rapinatore in enoteca con il taglierino \"recupera\" 30 euro

Trenta euro è lo scarso bottino del rapinatore solitario che mercoledì pomeriggio ha preso di mira un’enoteca a ridosso della zona a traffico limitato.

Ha atteso che nel negozio ci fosse solo il titolare e, poco dopo le 18, è entrato, minacciandolo e facendosi consegnare il denaro in cassa. Così la vittima, il titolare dell’enoteca di via San Giuseppe, ha ricostruito la rapina avvenuta in pochi minuti.

Il malvivente ha agito a volto scoperto e minacciando il proprietario con un taglierino, dandosi poi alla fuga a piedi. Misero il suo bottino: pur facendosi dare tutte le banconote presenti il rapinatore ha raccimolato poco meno di 30 euro.

Diverse le similitudini, a partire dal taglierino, con la rapina messa a segno una settimana fa ai danni della merceria di vicolo Pozzetto che ha fruttato 40 euro. Proseguono ora le indagini dei carabinieri della compagnia di Saronno che sono partite dal recupero delle immagini della videosorveglianza cittadina.