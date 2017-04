Rapine a Ligornetto, arrestato un 25enne residente nel Varesotto

In manette un 25enne residente in provincia di Varese, accusato di essere coinvolto nelle rapine a distributori di benzina avvenute a Ligornetto il 16 e il 29 marzo scorsi.

L’uomo è stato fermato da agenti della Polizia cantonale in zona dogana di Novazzano-Marcetto (nei pressi di Ronago, in provincia di Como) dopo essere entrato in Svizzera alla guida di una vettura con targhe italiane. L’arresto è già stato confermato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

Secondo l’accusa, nell’ambito dei colpi effettuati in marzo l’uomo fungeva da staffetta, e anche sabato scorso stava effettuando un lavoro di ricognizione in vista di nuovi colpi a danno di stazioni di servizio della fascia di confine.

Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di ripetuta rapina aggravata e atti preparatori di rapina. L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Antonio Perugini.