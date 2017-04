Re-Thinking Varese va al Salone Estense e dà consigli agli architetti del Comune

Rethinking Varese 2017 architetti

L’ormai consolidata serie di conferenze organizzata dall’ordine degli Architetti va al palazzo comunale, e ogni serata sarà preceduta da un incontro operativo con i tecnici dell’urbanistica: non solo momento di scambio per iscritti all’ordine quindi, ma anche luogo di confronto operativo per ridisegnare la città città con chi se ne sta occupando attivamente.

E’ quello che è emerso dalla presentazione dell’edizione 2017 di RE_Thinking Varese: il ciclo di conversazioni su architettura e urbanistica sarà dedicato quest’anno ai temi della rigenerazione urbana e del riuso nella città contemporanea che si svolgeranno a Varese e coinvolgeranno diversi esperti del settore in Italia.

Si inizia il 2 maggio con il primo appuntamento in cui sarà ospite Andrea Boschetti, fondatore della firma internazionale di architettura, urbanistica ed interior design Metrogramma con società operative a Milano, Mosca e New York e con altrettanti uffici distaccati a Londra e Dubai.

UN “ABBRACCIO” TRA ORDINE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER RIPENSARE ALLA CITTA’

«La serie di conferenze dell’Ordine degli architetti è diventato un importante progetto comune – ha dichiarato l’assessore al Territorio Andrea Civati – per portare a Varese professionisti di fama nazionale e internazionale che ci aiuteranno a proseguire quel percorso di approfondimento sulla variante del Piano di governo del territorio e a dare al piano un orizzonte più ampio. Questa volta non si tratta semplicemente di una serie pur importante di conferenze, ma dell’avvio di una vera relazione tra i nostri uffici e gli architetti. Prima degli incontri gli architetti si incontreranno con i tecnici per parlare di rigenerazione e riuso della città: per esempio, a giugno parleremo con i progettisti delle nuove stazioni, e poi con i progettisti del restyling di piazza Repubblica. Il primo però sarà Andrea Boschetti, che avevo già ascoltato nelle precedenti edizioni di ReThinking e che mi aveva molto colpito per le soluzioni innovative che aveva presentato. Lui aprirà, oltre alle serate, anche la serie di incontri con i nostri tecnici».

La serie di incontri è il risultato di una precisa richiesta da parte dell’ufficio tecnico dell’Urbanistica: «Quando la nuova amministrazione ha dato incarico agli uffici dell’urbanistica di lavorare direttamente sulla variante al Pgt, ci siamo resi conto di assumere un compito impegnativo, con un profilo molto innovativo e molto diverso rispetto a quello a cui eravamo chiamati in passato – ha spiegato Gianluca Gardelli, dirigente della sezione urbanistica – Un fatto da un certo punto di vista molto gratificante, dall’altro preoccupante: per questo abbiamo chiesto subito la possibilità di avere un confronto e della collaborazione da parte dei professionisti, per arricchire le competenze degli uffici. L’ordine degli architetti ha fatto questa proposta, che ora sarà per il team un’importante fonte di formazione e di stimolo».

Un “incontro” tra istituzione e Ordine atteso da molto tempo e cercato da entrambi: «Questa per l’Ordine degli architetti è una giornata davvero felice – ha infatti commentato Laura Giannetti, preisdente dell’ordine degli architetti varesino – Da anni stiamo lavorando per far sapere quanto sia importante il tema della cultura architettonica per lo sviluppo delle città, negli anni scorsi abbiamo portato molti architetti internazionali a villa Panza (e per questo ringraziamo Anna Bernardini, direttrice del museo) ed è a partire da questo successo che abbiamo capito che non avevamo piu un compito solo burocratico come ordine. Ora il comune di Varese si dà disponibile all’ascolto e al confronto, e questa per noi è una importante conquista. Abbiamo scelto relatori di fama internazionale: il fatto che siano occasione, anche per chi sta studiando il pgt, di riflessione per ripensare alla città è molto importante. Boschetti, che ha dato importanti stimoli anche al PGT di Milano, è un importante modo per cominciare questo dialogo: sono certa che il confronto tra il grande architetto e i tecnici comunali sarà una grande sferzata per tutti».

IL CALENDARIO DEI RELATORI A RE_THINKING VARESE

2 maggio: Metrogramma /Andrea Boschetti

Giugno: OBR / Paolo Brescia e Tommaso Principi

Luglio: Geza / Stefano Gri e Piero Zucchi

Settembre: Mauro Galantino (vincitore concorso piazza della Repubblica ex Caserma)

Ottobre: 5+1 AA/ Alfonso Femia

Novembre: Aires Mateus / Francisco e Manuel Aires Mateus

Dicembre: Pardo Tapia / Fernando Pardo Calvo (vincitore concorso nuovo Teatro)