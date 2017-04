Record Store Day, una giornata tra vinili e concerti

musica generica

La Record Store Day festeggia dieci anni. Un’iniziativa nata in America nel 2007 che è diventata una tradizione anche in Italia e vede celebrare i negozi di musica indipendenti. Per il 22 aprile infatti, anche i piccoli “templi di vinili e cd” in provincia hanno organizzato concerti e allestito le loro vetrine.

«E’ una giornata importante, si celebra la musica indipendente e di qualità» spiega Paolo Carù, proprietario di uno dei migliori negozi di musica al mondo secondo il Guardian.

«Portare avanti l’attività non è facile. Investiamo continuamente cercando di avere dischi rari e di qualità. Siamo diventati un punto di riferimento per tanti appassionati di musica e, tra tante difficoltà, cerchiamo di andare avanti. La musica è la nostra passione». Seguire le tendenze di mercato, proporre dischi di qualità e avere tanta passione sono tra le caratteristiche richieste a chi ha scelto questo mestiere: «sta tornando di moda il vinile. Non supera il gap delle vendite mancate del cd ma ha ripreso a vendere, soprattutto tra i giovani e questo è un buon segno».

Tendenza confermata anche da Massimo Bruno, proprietario dal maggio del 2007 della Record Runner di Varese: «quello dei vinili è un mercato che sta diventando “adulto”. Oggi i ragazzi dai 17 ai 35 anni comprano i vinili e questo è positivo. Si sta tornando a comprare il supporto musicale dopo un periodo in cui “regnava” solo la musica liquida. Per i negozi di musica è un investimento quotidiano ma è anche l’unica risorsa che ci può tenere in vita. Se fosse stato per il cd avremmo chiuso da tempo».

In occasione dello Store Day in tutti i negozi di musica indipendente si potranno trovare vinili in edizione limitata di David Bowie, Bruce Springsteen, Patty Smith, Santana, U2, Pearl Jam, Lou Reed, Doors, Madonna, Pastorius, Zucchero, Pino Daniele per citarne alcuni: «E’ una giornata importante per noi, per le vendite ma anche per ricordare il valore della musica». Oltre ai concerti, la Record Runner di Varese organizzerà un’esposizione di apparecchiature vintage con giradischi, amplificatori a valvole, registratori a bobine e sarà possibile trovare una t-shirt stampata per l’occasione.

Diversa invece, la situazione di Varese Dischi, il neonato negozio di galleria Manzoni a Varese nato dopo la chiusura della storica Casa del Disco: «Il nostro mercato principale restano i cd, anche grazie agli instore tour degli artisti – spiega Mauro Gritti -. La Record Store Day è una giornata importante, anche se all’estero è molto più popolare rispetto all’Italia dove resta un evento per gli appassionati».

Musical Box di Besozzo invece, sta già sistemando le sue vetrine per l’occasione: «Una sarà dedicata a Springsteen e una al rock blues con i vinili in edizione limitata» spiegano Marco e Antonella proprietari del negozio di Via XXV Aprile da 34 anni, «Per noi è una giornata importante, ci aiuta a rilanciare le vendite ma sopratutto manda un messaggio importante: quello di salvaguardare la cultura della musica e chi lavora in questo settore».

RECORD RUNNER, VARESE

Via Albuzzi, 8

Ore 15:00 Bug Band

Ore 17:00 Fabio Sirna

Ore 18:00 Luca Pedroni

Seguirà aperitivo.

CARU’ GALLARATE

Sabato 22 aprile, dalle 15:30

Piazza Garibaldi 6, Gallarate (VA)

Carù Dischi per Record Store Day 2017

con:

Tim Grimm & Family Band (USA)

Charlie Cinelli

Andrea Parodi

Daniele Tenca

Gary Hudson (Alex Kid Gariazzo)

Hot Coals (Citterio & Tornabè)

Jimmy Ragazzon

Tommaso Caccia Trio

Il concerto si terrà all’aperto, davanti ai negozi Carù.

Evento ufficiale su Facebook: bit.ly/CarùDischiRSD2017