Referendum del 28 maggio: come votare se si è all’estero

In occasione dei referendum popolari del 28 maggio 2017 (sull’abolizione dei voucher e sugli appalti), gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni, hanno facoltà di esprimere l’opzione per votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero. Tale facoltà è prevista anche per i familiari con loro conviventi.

Per esprimere l’opzione, gli interessati dovranno far pervenire al Comune, improrogabilmente entro il 26 aprile, il modulo pubblicato sul sito istituzionale in formato pdf editabile, compilato e firmato, unitamente a copia di documento di identità valido, utilizzando una delle seguenti modalità:

per posta all’indirizzo Via F.lli d’Italia, 12, 21052 Busto Arsizio

per telefax al n° 0331/390487

per posta elettronica a elettorale@comune.bustoarsizio.va.it

consegna a mano direttamente all’Ufficio protocollo anche da persona diversa dall’interessato.

Chi esprimerà l’opzione non sarà più ammesso ad esprimere il voto, in Italia, presso la sezione elettorale di appartenenza.