Regione, via libera al “nuovo” centro storico di Morazzone

Casa Macchi, aperta la storica dimora lasciata in eredità al Fai

Su proposta del presidente Roberto Maroni, di concerto con l’assessore alle Culture, Identita’ e Autonomie Cristina Cappellini, la Giunta regionale ha approvato l’ipotesi di Accordo di Programma, tra Regione Lombardia, Comune di Morazzone e Fondo Ambiente Italiano (in qualita’ di proprietario di uno stabile oggetto di ristrutturazione), finalizzato alla rigenerazione e rivitalizzazione urbana del centro storico del comune di Morazzone.

[lggi anche]

Nel dettaglio l’Accordo prevede:

– la riqualificazione della viabilita’ e dell’accessibilita’ del centro storico, e la realizzazione di parcheggi;

- il restauro di Casa Macchi (a cura del Fai), per consentirne la fruibilita’ pubblica e il suo inserimento sia nel circuito di visita dei beni Fai in provincia di Varese sia nel circuito dei musei aderenti alla ‘Lombardia Card’.

La Delibera della Giunta viene ora trasmessa al Consiglio regionale per i seguiti di competenza e comporta oneri finanziari per Regione Lombardia per 2 milioni di euro, di cui 1 milione di euro destinato al Comune e 1 milione di euro al Fai.

Regione Lombardia, con la Delibera di Giunta 5762 del 2016 aveva già aderito alla promozione dell’Accordo di Programma.